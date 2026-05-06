«Ça doit être un enfer pour lui» : Habib Beye vit «les moments les plus durs de sa carrière» à l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé sur le banc de l’OM au mois de février dernier en remplacement de Roberto De Zerbi, Habib Beye se retrouve dans une situation très délicate, entre des résultats sportifs qui ne sont pas à la hauteur des objectifs qui lui ont été fixés et un vestiaire qu’il semble déjà avoir perdu. Vincent Moscato a exprimé de la compassion pour le technicien sénégalais, estimant qu’il vit certainement les pires moments de sa carrière, aussi bien en tant que joueur qu’entraîneur.

Du rêve au cauchemar. Au mois de février dernier, Habib Beye a réalisé un de ses objectifs : devenir l’entraîneur de l’OM. À ce moment-là le club ambitionnait de remporter la Coupe de France et se qualifier en Ligue des champions pour une deuxième année consécutive. Deux objectifs qui ont été fixés au technicien sénégalais au moment de sa nomination, mais qui, presque trois mois plus tard, ne sont plus réalisables.

« Je pense qu’il vit les moments les plus durs de sa carrière » Au-delà de l’aspect sportif, Habib Beye doit en plus gérer un vestiaire qui n’attend qu’une seule chose : que la saison se finisse. Et même la nouvelle mise au vert instaurée par l’OM après la déroute à Nantes (3-0) samedi semble vaine à la vue du peu d’investissement et d’envie que les Olympiens ont montré à la Beaujoire. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2027, difficile d’imaginer aujourd’hui Habib Beye être encore en poste la saison prochaine, lui qui rêvait d’être l’entraîneur du club pour lequel il a joué entre 2003 et 2007.