«Ils vont rapidement te la faire à l’envers» : Habib Beye avait été prévenu qu’il serait trahi par les joueurs de l’OM

Depuis lundi et à la suite de la déroute sur la pelouse du FC Nantes (3-0) samedi, les joueurs de l’OM ont été convoqués pour une mise au vert qui durera jusqu’à nouvel ordre. Une mesure qui avait déjà été prise après la défaite à Lorient (2-0), mais qu’Habib Beye avait décidé d’alléger, alors qu’il avait été prévenu que son groupe avait lâché.
Septième de Ligue 1, l’OM ne peut plus espérer se qualifier directement en Ligue des champions après sa défaite à Nantes (3-0) samedi, où l’attitude des Olympiens a laissé grandement à désirer. Comme sanction, le club a décidé de convoquer ses joueurs pour une nouvelle mise au vert, qui a débuté lundi soir, se prolongera dans la nuit de mardi à mercredi et jusqu’à nouvel ordre.
« On est très clairement sur une mise au vert pour sanctionner par rapport à l’attitude »
« C’est une sanction. Il n’y a pas d’effet sportif et j’ai l’impression que c’est même assumé en interne, c’est ça qui est grave. Il n’y a pas de réunion à ma connaissance, il y a des entraînements assez classiques. Il y a des joueurs entre eux qui en ont ras-le-bol, qui n’attendent qu’une chose, c’est que la fin de saison arrive. On est très clairement sur une mise au vert pour sanctionner par rapport à l’attitude », a expliqué Florent Germain dans le Super Moscato Show sur RMC.
« Certains avaient dit au coach marseillais : “Attention, tu verras, ils vont rapidement te la faire à l’envers” »
« Le coach, Habib Beye, et les dirigeants se sentent trahis par l’attitude des joueurs. On ne va pas rappeler que Medhi Benatia cible depuis longtemps un manque d’implication de certains Olympiens et qu’il y a une fracture entre le directeur du foot et certains joueurs depuis bien longtemps », a ajouté Florent Germain. « Habib Beye avait accepté avant OM-Nice, il y a dix jours, d’assouplir la mise au vert. Ça devait être trois-quatre nuits après le Lorient-OM un peu désastreux, il avait accepté que ce soit finalement qu’une seule nuit et le groupe lui avait promis qu’il y aurait en retour un investissement sans faille jusqu’à la fin de saison, qu’ils allaient se donner à bloc. En interne, ce choix d’Habib Beye n’avait pas fait l’unanimité. Certains avaient dit au coach marseillais : “Attention, tu verras, ils vont rapidement te la faire à l’envers, ils manqueront de reconnaissance et de toute façon ce groupe a lâché.” Et effectivement, il a lâché. Donc Habib Beye est partie prenante de cette décision. »