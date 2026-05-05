«Ils vont rapidement te la faire à l’envers» : Habib Beye avait été prévenu qu’il serait trahi par les joueurs de l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis lundi et à la suite de la déroute sur la pelouse du FC Nantes (3-0) samedi, les joueurs de l’OM ont été convoqués pour une mise au vert qui durera jusqu’à nouvel ordre. Une mesure qui avait déjà été prise après la défaite à Lorient (2-0), mais qu’Habib Beye avait décidé d’alléger, alors qu’il avait été prévenu que son groupe avait lâché.

Septième de Ligue 1, l’OM ne peut plus espérer se qualifier directement en Ligue des champions après sa défaite à Nantes (3-0) samedi, où l’attitude des Olympiens a laissé grandement à désirer. Comme sanction, le club a décidé de convoquer ses joueurs pour une nouvelle mise au vert, qui a débuté lundi soir, se prolongera dans la nuit de mardi à mercredi et jusqu’à nouvel ordre.

« On est très clairement sur une mise au vert pour sanctionner par rapport à l’attitude » « C’est une sanction. Il n’y a pas d’effet sportif et j’ai l’impression que c’est même assumé en interne, c’est ça qui est grave. Il n’y a pas de réunion à ma connaissance, il y a des entraînements assez classiques. Il y a des joueurs entre eux qui en ont ras-le-bol, qui n’attendent qu’une chose, c’est que la fin de saison arrive. On est très clairement sur une mise au vert pour sanctionner par rapport à l’attitude », a expliqué Florent Germain dans le Super Moscato Show sur RMC.