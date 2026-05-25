«Nous pouvons battre n’importe quelle équipe», Kvaratskhelia dévoile la plus grande force du PSG

Alexis Brunet

Cette saison, Khvicha Kvaratskhelia s’est définitivement imposé comme le monsieur Ligue des champions du PSG. Le Géorgien collectionne les buts et les passes décisives lors des soirées européennes, mais à l’entendre, il n’est pas le principal atout du club de la capitale. Selon l’attaquant, c’est l’unité du collectif parisien qui lui permet de battre n’importe quelle équipe.

Samedi 30 mai à Budapest, le PSG jouera le match le plus important de sa saison. Sur la pelouse de la Puskas Arena, le club de la capitale défiera Arsenal en finale de la Ligue des champions. Les Parisiens pourront donc s’offrir un improbable doublé, quasiment un an jour pour jour après leur victoire face à l’Inter Milan (5-0).

« Nous sommes heureux ensemble » À quelques jours de cette finale contre Arsenal, Khvicha Kvaratskhelia a accordé une interview au site de l’UEFA. Le Géorgien a tenu à mettre en avant l’unité du PSG, qui est selon lui le plus grand atout du club de la capitale. « Oui, je pense que c’est l’une des plus grandes forces de l’équipe (l’unité). Nous sommes heureux ensemble, très unis, et nous savons que si nous nous battons les uns pour les autres et que nous jouons notre football, nous pouvons battre n’importe quelle équipe. »