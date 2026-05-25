PSG : Une polémique éclate avec Ousmane Dembélé !

Alexis Brunet

Alors qu’il doit participer dans les prochains jours à la finale de la Ligue des champions face à Arsenal, Ousmane Dembélé est au cœur d’une polémique. L’attaquant du PSG a remporté le prix du meilleur but de la saison organisé par la LFP, alors qu’au niveau des votes il apparait loin derrière le joueur du Stade Rennais, Mousa Al-Tamari.

Cette saison encore, Ousmane Dembélé a éclaboussé le championnat de France de son talent. Avec dix buts et sept passes décisives en 22 matchs de Ligue 1, l’attaquant du PSG a été sacré meilleur joueur lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Il a également mis la main lors de cette soirée sur le prix du plus beau but de la saison grâce à son magnifique lob sur Berke Özer contre le LOSC.

Une polémique pour Ousmane Dembélé Après avoir remporté le trophée du plus beau but de la saison lors des Trophées UNFP, Ousmane Dembélé a également raflé la même récompense lors d’un vote organisé par la LFP. Toutefois, une petite polémique entoure les résultats car le joueur du PSG ne totalise qu’un peu plus de 2300 votes alors que Mousa Al-Tamari de son côté en a plus de 135 000 grâce à sa superbe reprise de volée contre l’OL, mais c’est tout de même le Parisien qui a été couronné. Une anomalie qui peut s’expliquer soit par la suppression de votes frauduleux, soit par l'utilisation de bots ou encore par un problème d’affichage des résultats, comme le rapporte Foot Mercato.