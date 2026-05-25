Le prix de Greenwood est fixé, l'OM veut boucler un transfert historique !

Axel Cornic

Recruté pour 26M€ en juillet 2024, Mason Greenwood devrait être le gros dossier de ce début de mercato du côté de l’Olympique de Marseille. Son départ est annoncé par les médias français comme étrangers, avec la presse italienne qui a même révélé que l’entourage de l’ailier marseillais discuterait déjà avec l’AS Roma de Gian Piero Gasperini.

Souvent critiqué, il aura tout de même été l’un des rares à faire rêver les supporters de l’OM. Il faut dire qu’en 81 apparitions sous le maillot marseillais, Mason Greenwood aura marqué pas moins de 48 buts, ce qui est plus que n’importe quel autre joueur du club sur les deux dernières saisons. Mais toutes les belles histoires ont une fin et celle entre l’Anglais et Marseille, semble toucher à son terme.

La Roma fonce sur Greenwood Au centre des tensions cette saison, l’ailier de 24 ans semble en effet être l’un des premiers candidats au départ. Il possède une très grosse valeur sur le marché des transferts et surtout, il semble avoir des nombreux prétendants aux quatre coins de la planète. Certains ont notamment parlé de l’Arabie Saoudite ou encore de la Turquie, avec un duel entre Fenerbahçe et Galatasaray, mais une nouvelle piste s’est dessinée ces derniers jours. La presse italienne assure en effet que le clan Greenwood échangerait déjà avec l’AS Roma, où Gian Piero Gasperini aurait réclamé son arrivée.