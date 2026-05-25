PSG : Le coup de pression du clan Julian Alvarez sur le mercato !

Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, mais le nom de Julian Alvarez fait déjà la une de la presse internationale. Le joueur de l’Atlético de Madrid est notamment pisté par le PSG cet été, mais également Arsenal ou bien le FC Barcelone. On devrait rapidement y voir plus clair sur l’avenir du champion du monde 2022, car son entourage souhaiterait que son avenir soit réglé au plus vite.
Après River Plate, Manchester City et l’Atlético de Madrid, Julian Alvarez va-t-il connaître un quatrième club dans sa carrière professionnelle cet été ? Depuis plusieurs semaines, les rumeurs sont incessantes au sujet d’un possible départ de la capitale espagnole de l’international argentin. Ce dernier serait pisté par trois des équipes les plus prestigieuses d’Europe, à savoir le PSG, le FC Barcelone ou bien encore Arsenal.
Le clan Alvarez veut que ça aille vite
Pour l’instant aucun club ne serait passé concrètement à l’offensive pour Julian Alvarez, mais en tout cas l’attaquant souhaiterait quitter l’Atlético de Madrid. Cela pourrait d’ailleurs se faire rapidement, car, à en croire les informations de Teamtalk, l’entourage du buteur ne souhaiterait pas que l’avenir de ce dernier devienne l’un des feuilletons de l’été. Il faut donc comprendre qu’un possible transfert pourrait se régler rapidement, ce qui va forcer les équipes intéressées à s’activer.
Le PSG ne bougera pas avant la finale de la Ligue des champions
Le PSG pourrait prendre un peu de retard dans le dossier Julian Alvarez, car le club de la capitale n’aurait pas prévu de bouger tout de suite pour son mercato. À en croire Luis Campos, qui s’était exprimé au micro de beIN SPORTS après le match contre le RC Lens (0-2), Paris ne fera rien avant la finale de la Ligue des champions le 30 mai. « C’est bien pour le PSG, les rumeurs. Ça veut dire qu’on est un grand club et que tout le monde veut nous rejoindre ou que tout le monde veut utiliser notre nom sur le mercato. Pour nous, sur le mercato, et c’est une décision qu’on a prise avec notre coach et le président, notre mercato est complètement arrêté depuis quelques semaines. On sait très bien quelles sont nos cibles prochainement, mais on n’a pas bougé d’un millimètre sur le mercato. Les noms qui circulent ne sont que des spéculations, car notre ambition, c’est d’arriver au 30 mai avec motivation et avec tout le monde à fond et focus sur ça. Tout faire pour continuer dans notre bonne dynamique. Quelqu’un m’a dit qu’une victoire en finale peut faire l’histoire pour tout le monde. Notre intention, c’est d’arriver à la finale en forme et après on verra, mais pour l’instant, on n’a pas bougé d’un millimètre. »