PSG : Le coup de pression du clan Julian Alvarez sur le mercato !

Alexis Brunet

Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, mais le nom de Julian Alvarez fait déjà la une de la presse internationale. Le joueur de l’Atlético de Madrid est notamment pisté par le PSG cet été, mais également Arsenal ou bien le FC Barcelone. On devrait rapidement y voir plus clair sur l’avenir du champion du monde 2022, car son entourage souhaiterait que son avenir soit réglé au plus vite.

Après River Plate, Manchester City et l’Atlético de Madrid, Julian Alvarez va-t-il connaître un quatrième club dans sa carrière professionnelle cet été ? Depuis plusieurs semaines, les rumeurs sont incessantes au sujet d’un possible départ de la capitale espagnole de l’international argentin. Ce dernier serait pisté par trois des équipes les plus prestigieuses d’Europe, à savoir le PSG, le FC Barcelone ou bien encore Arsenal.

Le clan Alvarez veut que ça aille vite Pour l’instant aucun club ne serait passé concrètement à l’offensive pour Julian Alvarez, mais en tout cas l’attaquant souhaiterait quitter l’Atlético de Madrid. Cela pourrait d’ailleurs se faire rapidement, car, à en croire les informations de Teamtalk, l’entourage du buteur ne souhaiterait pas que l’avenir de ce dernier devienne l’un des feuilletons de l’été. Il faut donc comprendre qu’un possible transfert pourrait se régler rapidement, ce qui va forcer les équipes intéressées à s’activer.