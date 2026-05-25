Départ de l'OM : Greenwood a choisi un club qui va jouer la Ligue des Champions !

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Mason Greenwood pourrait être le gros feuilleton de l’été à l’Olympique de Marseille. L’ailier de 24 ans a une grosse cote sur le marché des transferts et son entourage discuterait déjà avec un club à l’étranger, avec un possible transfert autour des 50M€ qui est évoqué.

Après l’Angleterre, l’Espagne et la France, Mason Greenwood pourrait connaitre un nouveau pays en sa jeune carrière. La star de l’OM semble en effet être toujours plus proche d’un départ, surtout après ce qui s’est passé ces derniers mois. Il n’est plus le même depuis le départ de Roberto De Zerbi en février et le courant ne passe pas du tout avec Habib Beye, arrivé sur le banc en cours de saison.

Greenwood prépare son départ Le joueur de 24 ans a surtout une très grosse cote sur le mercato, avec l’OM qui pourrait boucler l’une des meilleures ventes de son histoire. Acheté pour 26M€ en juillet 2024, Greenwood en vaudrait désormais près de 55M€ selon le site spécialisé Transfermarkt. C’est plutôt autour des 50M€ que ça pourrait se boucler, ce qui serait tout de même la plus grosse somme jamais reçue par le club marseillais, loin devant Michy Batshuayi et son transfert à Chelsea pour 39M€ en 2017.