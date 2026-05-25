Transfert : Julian Alvarez a «donné le feu vert», ça sent bon pour le PSG !

Alexis Brunet

S’il y a bien un joueur qui fait parler de lui actuellement alors que le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, c’est bien Julian Alvarez. Le buteur argentin est annoncé sur le départ de l’Atlético de Madrid et, à en croire la presse espagnole, il aurait même donné son feu vert pour son transfert et le PSG aurait un avantage.

Arrivé en 2024 à l’Atlético de Madrid, Julian Alvarez est plus que jamais sur le départ. En effet, cela fait plusieurs semaines que les rumeurs s’intensifient au sujet d’un possible transfert de l’international argentin. Au moins trois clubs seraient intéressés par ses services : le FC Barcelone, le PSG ainsi qu’Arsenal. Pour le moment il n’aurait pas encore pris sa décision concernant sa prochaine destination, mais en tout cas le champion du monde 2022 souhaiterait quitter Madrid.

Alvarez a donné son feu vert pour son transfert Personne ne sait encore où atterrira Julian Alvarez, mais en tout cas ce dernier ne devrait pas rester à l’Atlético de Madrid. Selon le journaliste de La Cadena Ser Pedro Fullana, l’international argentin aurait donné son feu vert à un transfert et le PSG aurait un avantage dans ce dossier comparé au FC Barcelone. « L'été s'annonce assez long à l'Atlético de Madrid. L'affaire Julián ne va pas se régler en quelques jours. Au sein du club, on a le sentiment qu'il souhaite partir. Et ce n'est pas seulement une intuition, cela va plus loin. Il y a eu des mouvements. Le Barça a déjà pris contact avec l’Atlético et sait qu’ils demandent un montant très élevé. Le plan que le Barça avait envisagé pour l’opération Julián était de l’argent plus Ferrán. Ferrán ne veut pas faire partie de l’opération, donc si c’est uniquement de l’argent, c’est très difficile. Miguel Ángel Gil Marín, qui s’occupe de l’affaire, ne veut pas le laisser partir à bas prix. Il veut un transfert important s’il doit partir. Du côté de l’Atlético, Julián doit rester. Il y a également eu des contacts avec le PSG et Arsenal, les deux autres clubs qui le veulent. Il est évident que l’Atlético sait que lorsque tout cela se produit, c’est parce que les agents de Julián et le joueur lui-même ont donné leur feu vert pour que l’on parle de son avenir en dehors de l’Atlético. »