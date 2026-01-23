Zidane sur un cadre des Bleus : «Je ne veux plus le voir»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Connu pour sa timidité durant sa carrière de joueur, Zinedine Zidane cache un tempérament volcanique et impulsif. Cela s’est vu sur le terrain, notamment lors de la finale de la Coupe du monde 2006 avec son coup de tête sur le torse de Marco Materazzi, mais également dans la presse…

Entre les champions du monde 1998, il y a parfois eu de la friture sur la ligne. L’exemple le plus connu concerne Didier Deschamps et Christophe Dugarry, en froid depuis de longues années. « Il n'y a plus de lien entre nous », expliquait en 2024 le consultant de RMC, ajoutant récemment dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport que la paix « n’arrivera jamais » avec le sélectionneur des Bleus. On le sait moins, mais le ton est également monté entre Zinedine Zidane et un autre ex-protégé d'Aimé Jacquet.

Quand Petit critique Zidane... Tout a commencé en 2008, lorsqu’Emmanuel Petit avait critiqué l’ancien numéro 10 des Bleus dans son autobiographie, À Fleur de Peau : « Zidane, c'est l'icône absolue ! Certes, il réalise certaines actions caritatives, mais c'est loin du compte au regard de son considérable pouvoir (...) Il doit s'exposer davantage ». Une sortie qui n’avait pas échappé à Zizou.