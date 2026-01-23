CAN 2025 - Maroc/Sénégal : L'équipe de France était là !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, le Sénégal a remporté la CAN 2025 au terme d'une finale totalement folle face au Maroc et marquée par de nombreuses polémiques. Mais ce sont bien les Lions de la Terranga qui ont soulevé le trophée et deviennent champions d'Afrique, devant un spectateur très particulier.

La finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal a suscité un vif intérêt compte tenu notamment des évènements durant le match. Mais pas seulement. Et pour cause, l'équipe de France retrouvera les Lions de la Terranga à la Coupe du monde l'été prochain, ce qui a poussé Didier Deschamps et son staff à suivre de près les prestations des Champions d'Afrique. Guy Stéphan raconte même que Jean-Luc Vannuchi était au Maroc afin d'analyser le jeu des Sénégalais.

L'équipe de France a supervisé le Sénégal « Le Sénégal, ce n'est pas le genre de match où on est dans l'inconnu. Beaucoup de joueurs évoluent ou ont évolué en L1, ou sont dans des grands clubs. On a vu les matches de la CAN avec Didier à la télé, et il y avait sur place Jean-Luc Vannuchi (sélectionneur des moins de 19 ans), qui nous fera plus tard un compte rendu écrit, et en vidéo, avec le soutien de nos deux analystes », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.