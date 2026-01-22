Il a dit non à Didier Deschamps, l'entraîneur de l'OM veut le faire changer d’avis

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

encore une fois très décevant mercredi soir lors de la lourde défaite de l'OM contre Liverpool (0-3), Benjamin Pavard enchaîne les prestations compliquées. Cependant, selon Jean-Louis Tourre, il n'est pas aidé par son positionnement très haut sur le terrain, alors qu'en équipe de France, il refuse justement de jouer un tel rôle.

Mercredi soir contre Liverpool, Benjamin Pavard est encore une fois apparu en difficulté. Cependant, le journaliste de RMC Jean-Louis Tourre s'interroge clairement sur son utilisation par Roberto De Zerbi puisqu'il évolue très haut sur le terrain, ce qu'il ne voulait plus du tout faire, et qu'il avait d'ailleurs réclamé en équipe de France. De quoi interpeller Jean-Louis Tourre.

L'OM a menti à Pavard ? « Est-ce qu’on peut insister sur Pavard ? Je vous le dis, je vais en faire des cauchemars de Pavard. Le positionnement de Pavard... Déjà contre Nantes, on avait vu ça. Pavard, sur les 4 défenseurs, c'est lui le Hakimi de l’OM qui monte et qui fonce devant », assure-t-il au micro de l'After Foot de RMC avant de poursuivre.