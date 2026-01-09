Pavard - PSG : La discussion secrète !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la défaite de l'OM aux tirs-au-but contre le PSG jeudi soir lors du Trophée des champions, Benjamin Pavard a été aperçu en train de discuter avec son ami Lucas Hernandez. Et le défenseur marseillais a dévoilé le contenu de son échange avec le joueur du PSG.

Jeudi soir, l'OM est passé très proche de mettre fin à une disette qui dure depuis 2012. En effet, les Marseillais menaient contre le PSG jusqu'à la 95e minute du Trophée des champions et l'égalisation de Gonçalo Ramos. Les Parisiens se sont ensuite imposés aux tirs-au-but ce qui laisse des regrets pour l'OM comme le confie Benjamin Pavard qui raconte son échange après le match avec Lucas Hernandez.

Pavard et sa discussion avec Hernandez « Ça fait mal, ça fait mal. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à Lucas avant la fin, qu'ils ont eu beaucoup de chance. Surtout qu'on a vraiment fait un gros match. On a eu un bon pressing, même avec le ballon, et je trouve qu'on a fait de très bonnes choses tactiquement. Il faut garder la tête haute et avancer », lâche-t-il en zone mixte après la rencontre, avant de poursuivre.