Deschamps à l’OM : C’est lunaire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l'OM a perdu en finale du Trophée des Champions jeudi soir face au PSG, une statistique vient de refaire surface, et elle est à la gloire de Didier Deschamps. Sans l'actuel sélectionneur de l'équipe de France dans ses rangs, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, la dernière finale remportée par l'OM date de... 1989 ! Une statistique lunaire.

L'OM a longtemps cru réaliser l'exploit face au PSG jeudi soir durant la finale du Trophée des Champions, puisque les hommes de Roberto De Zerbi menaient 2-1 à quelques secondes du coup de sifflet final. Mais finalement, sur un très beau service de la tête signé Bradley Barcola, Gonçalo Ramos a arraché l'égalisation au bout du suspens, et l'OM s'est ensuite incliné aux tirs au but. Un scénario cruel pour les joueurs phocéens...

La malédiction continue sans Deschamps Toujours privé du moindre titre depuis 2012, l'OM était entraîné à cette époque par un certain... Didier Deschamps ! Il faut dire que l'actuel sélectionneur de l'équipe de France, qui est passé entre 2009 et 2012 sur le banc du club marseillais, a marqué son passage par un gros palmarès. Et sans lui au poste d'entraîneur, l'OM n'a plus remporté le moindre titre depuis quatorze ans. Mais ce n'est pas tout sur Deschamps...