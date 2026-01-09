Christophe Dugarry : La rupture annoncée sur RMC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques mois, Christophe Dugarry ne manque jamais une occasion de s'en prendre à Roberto De Zerbi. Après la défaite de l'OM contre le FC Nantes dimanche, le champion du monde 1998 en avait rajouté une couche. Mais Kevin Diaz, également consultant sur RMC, est en total désaccord.

Loin d'être un adepte de Roberto De Zerbi, Christophe Dugarry a plusieurs fois critiqué le coach de l'OM. Par conséquent, après la défaite marseillaise au Vélodrome dimanche (0-2), le champion du monde 1998 s'était lâché, estimant que le technicien italien était un « entraineur moyen » dont il n'arrivait toujours pas à voir la patte sur le jeu marseillais. Des critiques jugées très dures de la part de Kevin Diaz, également consultant RMC, qui souligne l'impact de Roberto De Zerbi à l'OM après la prestation des Olympiens contre le PSG jeudi soir lors du Trophées des champions.

Diaz - Dugarry : La rupture sur RMC « Je disais, pour moi, on est trop dur avec De Zerbi. J’aime beaucoup Duga par exemple mais quand il dit que depuis que cet entraîneur est arrivé, il n'y a pas de style De Zerbi, c’est faux. Qu’il n’y ait pas un style De Zerbi tous les week-ends, je peux l’entendre, mais c’est aussi parce qu’il n’a pas forcément les joueurs pour ou parce que des fois il se trompe », lâche-t-il au micro de l'After Foot, avant de poursuivre.