OM : Roberto De Zerbi lâche une réponse au PSG !

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, le PSG a été malmené par l'OM, mais les hommes de Nasser Al-Khelaïfi ont tout de même remporté le Trophée des Champions. Après le coup de sifflet final du Classique, Luis Enrique a rendu hommage à Roberto De Zerbi, avant que ce dernier ne lui réponde.

Le PSG et l'OM se sont disputés le Trophée des Champions ce jeudi soir à Koweït City. Si ses hommes ont battu les Marseillais à l'issue de la séance des tirs au but (2-2, 4-1), Luis Enrique a tout de même reconnu que l'équipe de Roberto De Zerbi avait été meilleure que la sienne.

«Il est parmi les trois meilleurs coachs du monde» « C'était très chaud. On a fait un début de match correct, mais à la fin l'OM a très bien joué, ils ont mérité d'être dans le match. Ça a été très difficile. Ils ont mieux joué que nous, même si je dois encore analyser le match. Je dois féliciter De Zerbi, que tout le monde critique. C'est un très bon entraîneur », a avoué Luis Enrique, l'entraineur du PSG, au micro de Ligue 1+.