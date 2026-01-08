OM - Départ à l'étranger : C'est confirmé pour McCourt !

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, l'OM tente de remporter le Trophée des Champions face au PSG. Pour ce grand rendez-vous, Frank McCourt a tenu à être présent. En effet, le propriétaire de l'OM a fait le voyage jusqu'au Koweït pour être au plus près de son équipe. D'ailleurs, il a rencontré les membres de la fédération du pays du Golfe.

Classé deuxième en Ligue 1 la saison dernière, l'OM dispute le Trophée des Champions face au PSG ce jeudi soir. Alors que ce premier Classique de l'année a lieu au Jaber Al-Ahmad International Stadium, Frank McCourt a fait le déplacement jusqu'au Koweït.

OM-PSG : McCourt est au Koweït D'après les indiscrétions de RMC Sport, Frank McCourt est bien au Koweït avec l'ensemble de la délégation de l'OM. D'ailleurs, le propriétaire du club marseillais a rencontré les membres de la fédération du pays du Golfe ce jeudi.