Transfert imminent à l'OM : La surprise est confirmée !

Alexis Brunet

Afin de réaliser une bonne seconde partie de saison, l’OM compte se renforcer lors du mercato hivernal. Dernièrement, de nombreuses sources ont indiqué que le club phocéen avait même trouvé un accord avec le joueur d’Angers, Himad Abdelli. Cela étonne le coach du SCO Alexandre Dujeux, qui pensait que son milieu de terrain allait rester jusqu’à la fin de la saison.

Le mercato hivernal a ouvert ses portes il y a quelques jours et certains clubs ont déjà réussi de jolis coups. C’est notamment le cas de l’OL qui, pour se renforcer offensivement, a obtenu le prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid. De son côté, l’OM tiendrait un accord avec le joueur d’Angers, Himad Abdelli.

Le coach d’Angers surpris pour Abdelli Ce jeudi en conférence de presse, l’entraîneur d’Angers Alexandre Dujeux a abordé le sujet Himad Abdelli. Le coach du SCO se dit surpris de cet accord annoncé avec l’OM, car il pensait que son milieu de terrain allait rester jusqu’à la fin de la saison chez l’actuel dixième de Ligue 1 : « Le départ de Sidiki Chérif est plutôt prévu, ce qui ne veut pas dire que ça va se faire à 100 %. Mais Himad, je suis plus surpris, parce qu’on sentait vraiment une idée chez lui d’aller en fin de contrat pour faire une bonne saison, pour avoir le choix aussi au mois de juin prochain. »