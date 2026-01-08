OM : Roberto De Zerbi boucle son transfert, «c'est énorme» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lorsqu'il a été nommé sur le banc de l'OM, Roberto De Zerbi a immédiatement réclamé plusieurs joueurs pour renforcer son effectif, notamment un gardien de but. En l'occurrence, c'est Geronimo Rulli qui a été choisi pour son jeu au pied jugé «énorme» par un spécialiste du poste.

L'un des premiers changements réclamés par Roberto De Zerbi lorsqu'il a signé à l'OM concernait le poste de gardien de but. En effet, le profil de Pau Lopez ne convenait pas au jeu qu'il souhaitait mettre en place et il a donc réclamé la signature de Geronimo Rulli, bien plus à l'aise balle au pied. Thierry Barnerat, entraîneur personnel de Thibaut Courtois valide d'ailleurs ce choix.

«C'est un super gardien !» « Ce n’est pas nouveau avec lui, ni un problème de concentration. Il est trop précipité dans sa prise de décision, parfois il se balade à 20-25 mètres, alors qu’il n’a rien à y faire. C’est un souci de gestion émotionnelle. Mais ça reste un super gardien ! », assure-t-il dans les colonnes de La Provence avant de poursuivre.