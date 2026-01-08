OM : Roberto De Zerbi boucle son transfert, «c'est énorme» !

Lorsqu'il a été nommé sur le banc de l'OM, Roberto De Zerbi a immédiatement réclamé plusieurs joueurs pour renforcer son effectif, notamment un gardien de but. En l'occurrence, c'est Geronimo Rulli qui a été choisi pour son jeu au pied jugé «énorme» par un spécialiste du poste.
L'un des premiers changements réclamés par Roberto De Zerbi lorsqu'il a signé à l'OM concernait le poste de gardien de but. En effet, le profil de Pau Lopez ne convenait pas au jeu qu'il souhaitait mettre en place et il a donc réclamé la signature de Geronimo Rulli, bien plus à l'aise balle au pied. Thierry Barnerat, entraîneur personnel de Thibaut Courtois valide d'ailleurs ce choix.
«C'est un super gardien !»
« Ce n’est pas nouveau avec lui, ni un problème de concentration. Il est trop précipité dans sa prise de décision, parfois il se balade à 20-25 mètres, alors qu’il n’a rien à y faire. C’est un souci de gestion émotionnelle. Mais ça reste un super gardien ! », assure-t-il dans les colonnes de La Provence avant de poursuivre.
«Cette relance plein axe qui peut éliminer 5 joueurs… c’est énorme»
« Un profil assez unique qui, certes, ne convient pas à toutes les sensibilités tactiques. Au-delà d’être souvent décisif sur sa ligne, il est très audacieux, n’a pas peur d’essayer des choses très complexes pour en tirer un énorme bénéfice. À l’image de cette relance plein axe qui peut éliminer 5 joueurs… c’est énorme. Et c’est ce pourquoi De Zerbi l’a choisi », ajoute Thierry Barnerat.