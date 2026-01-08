L’OM éjecte une nouvelle recrue : L’annonce choc en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Peu en vue depuis son arrivée à l'OM l'été dernier alors qu'il avait signé libre en provenance du LOSC, Angel Gomes pourrait être poussé au départ quelques mois seulement après son transfert. Le journaliste Florent Germain a révélé en direct sur RMC mercredi soir que la direction de l'OM envisageait sérieusement de s'en séparer avant la fin du mercato hivernal.

La saison passée, les dirigeants de l'OM n'avaient pas hésité à se séparer d'Elye Wahi et de Lilian Brassier quelques mois seulement après leur arrivée au club, puisque les deux joueurs n'avaient pas donné satisfaction. Une fin d'histoire prématurée qui en avait surpris plus d'un, et l'OM semble bien décidé à refaire le coup cette saison avec une recrue de son dernier mercato estival...

Gomes vers la sortie ? Angel Gomes, le milieu offensif anglais de 25 ans, était arrivé libre à l'OM après la fin de son contrat avec le LOSC. En 18 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot marseillais cette saison (3 buts, 1 passe décisive), le milieu offensif anglais ne semble clairement pas avoir donné satisfaction à Roberto De Zerbi, et il est déjà question d'un départ pour Gomes, six mois seulement après sa signature à l'OM.