Il abandonne, rupture au PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Souvent qualifié de « mercato d'ajustements » au vu de la marge de manœuvre réduite que représente le marché hivernal des transferts calé en plein milieu de la saison, le mercato d'hiver ne devrait pas permettre au PSG de boucler un coup à la Khvicha Kvaratskhelia comme l'année dernière. Toutefois, dans le sens des départs, il est possible que Lucas Beraldo prenne la porte.

Le 1er janvier 2024, le PSG officialisait le recrutement de Lucas Beraldo après une transaction menée à bien avec les dirigeants de Sao Paulo autour d'une somme avoisinant les 20M€. Et maintenant ? Après quelques apparitions sous le maillot du Paris Saint-Germain, plus de 70, l'heure pourrait être aux adieux deux ans après le mariage annoncé au lendemain de la Saint-Sylvestre.

«Beraldo avait effectivement sondé le marché» Pendant le mercato estival de 2025, il a déjà été question dans L'Equipe des envies d'ailleurs de Lucas Beraldo qui ne disposait pas d'un rôle de titulaire régulier au sein de la charnière centrale du Paris Saint-Germain. Et le transfert à 66M€ d'Ilya Zabarnyi ne devrait sur le papier ne pas arranger les choses sur le plan concurrentiel. Sur le plateau de l'émission La Tribune d'Ici Paris, Benjamin Quarez a évoqué ce dossier qui pourrait se décanter d'ici le 2 février, date de la clôture du mercato. « Le mercato d'hiver, c'est aussi les départs. S'il y a un joueur qui demande à partir, (Lucas) Beraldo avait effectivement sondé le marché à un moment donné ».