Une star du PSG en soirée : La régalade au Nouvel An !

Comme tout le monde, Matvey Safonov a fêté le passage en 2026 entouré de ses proches. Le gardien du PSG est d’ailleurs revenu sur sa soirée. Et le Russe a passé visiblement un très bon moment, ayant enfin pu retrouver ses amis après avoir connu quelques galères l’an passé suite notamment à son transfert au sein du club de la capitale.

A l’été 2024, Matvey Safonov quittait Krasnodar pour rejoindre le PSG. Un transfert qui a bouleversé le quotidien du Russe. Ainsi, il y a un an, le gardien parisien avait passé une soirée du Nouvel An particulière, privé de ses proches. Mais cette fois, le passage en 2026 a été largement plus festif pour Safonov.

« Les fêtes de fin d'année ont été un peu éprouvantes pour moi » Dans des propos rapportés par Championat, Matvey Safonov est revenu sur ses fêtes de fin d’année et notamment celle du Nouvel An. Ayant pu profiter avec ses amis, le gardien du PSG a confié : « Les fêtes de fin d'année ont été un peu éprouvantes pour moi. Au moins, j'ai enfin pu revoir mes amis ».