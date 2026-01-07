PSG : La bagarre promise face à l'OM !

Axel Cornic

Pour lancer cette année 2026, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille vont se rencontrer au Koweït, pour savoir qui remportera le Trophée des Champions. Une rencontre assez spéciale pour Marquinhos et ses coéquipiers, qui restent sur une défaite en Ligue 1 face au leurs rivaux marseillais.

Cette année, on va avoir droit à un Classique supplémentaire. Le PSG et l’OM se rencontrent en effet ce jeudi soir pour le Trophée des Champions, avec une délocalisation au Koweït qui n’a pas manqué de faire parler. Mais du côté de Paris on ne semble pas vouloir se laisser distraire par ce genre de polémiques.

« Une défaite contre Marseille ça ne passe pas vite » Car les joueurs du PSG semblent surtout décidés à prendre leur revanche sur l’OM, après la désillusion du 22 septembre dernier au stade Vélodrome (1-0). « Je pense qu'une défaite contre Marseille ce n'est jamais bien et ça ne passe pas vite » a déclaré le capitaine Marquinhos, ce mercredi.