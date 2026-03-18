Un journaliste annonce la fin pour un joueur du PSG : «Il n'est pas question de le relancer»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avec l'arrivée des grands rendez-vous, Luis Enrique est reparti sur sa gestion habituel avec son équipe type de nouveau alignée aux dépens de plusieurs joueurs qui se retrouvent donc sur le banc. Et pour certains d'entre eux, la situation ne devrait pas évoluer de si tôt.

Malgré l'engouement suscité par signature au PSG, Lucas Chevalier n'est pas parvenu à supporter la pression de faire oublier Gianluigi Donnarumma. Par conséquent, c'est Matvey Safonov qui a pris la place de titulaire dans les buts, et après sa prestation contre Chelsea, cela ne devrait pas changer de si tôt. Pour Laurent Perrin, journaliste au Parisien, la situation est même réglée et l'ancien portier du LOSC n'est pas prêt de rejouer.

Un joueur du PSG fait mieux que Kylian Mbappé et Désiré Doué, c'est une surprise ! https://t.co/omj46jUcfn — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

Ca sent la fin pour Chevalier ? « Luis Enrique va-t-il relancer Lucas Chevalier ? Non je ne pense pas. Il aurait pu le relancer avec un match de Coupe de France. Mais en championnat ou en Ligue des champions, il n’est pas question de déstabiliser la défense et de prendre un risque. Safonov prend confiance, l’équipe prend confiance en lui, il n’y a pas de raison de le relancer. On peut déjà commencer à se poser des questions pour la gestion de la prochaine saison… Si Safonov reste très solide jusqu’à la fin de cet exercice, il repartira logiquement numéro un. Et comme Chevalier est promis à une très grande carrière, il ne pourra pas se permettre de rester sur le banc une année de plus », assure-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien.