Matvey Safonov «inquiète» avec le PSG : «Il est carrément à la rue…»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vainqueur de Liverpool à Anfield, le PSG a donc validé son ticket pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Le club de la capitale est ainsi toujours en course pour conserver sa couronne. Pour y arriver, Luis Enrique peut bien évidemment compter sur ses armes offensives à commencer par Ousmane Dembélé. Mais voilà que dans le même temps, Matvey Safonov, gardien du PSG n’inspire pas forcément la confiance.

Face à Liverpool, le PSG a encore une fois fait preuve d’une énorme solidité. Si la formation parisienne a plié à certaines occasions, elle n’a jamais rompu. Face aux Reds, Matvey Safonov était d’ailleurs attendu au tournant. Le Russe était-il au niveau pour ce genre de rendez-vous ? Le gardien du PSG s’est montré à la hauteur, n’encaissant pas de but sur la double confrontation. Malgré cela, celui qui est aujourd’hui préféré à Lucas Chevalier dans les buts parisiens est loin d’être le plus rassurant.

90 000€ par joueur : Un dirigeant du PSG donne des détails sur ce projet important pour le club https://t.co/2ucmslvdwt — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

« Je trouve que dans les matchs, il m’inquiète » Et sur le plateau de L’Equipe du Soir, c’est Etienne Moatti qui a fait part de son inquiétude face à Matvey Safonov. Le journaliste a ainsi pu dire à propos du gardien du PSG : « Sur ses points forts, ils sont très forts. C’est vrai qu’il va très vite au sol et c’est un gardien qui fait pas mal d’arrêts. En revanche, moi je trouve que dans les matchs, il m’inquiète. Pour le coup, je le regarde assez froidement, il m’inquiète. Il m’inquiète sur les sorties aériennes, très fréquemment, quasiment à chaque fois. Il y en a plusieurs où il est carrément à la rue. Il vient en retard, le ballon est déjà parti, sur des corners, sur ces centres aériens ».