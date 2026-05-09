«Tu es obligé d’y aller» : Un ancien de l’OM balance sur l’arrivée d’Habib Beye !

Pierrick Levallet

En février dernier, l’OM était contraint de se trouver un nouvel entraîneur après le départ précipité de Roberto De Zerbi. Le club phocéen s’était alors tourné vers Habib Beye. Seulement, le coach de 48 ans n’a pas réussi à atteindre les objectifs qui lui étaient fixés. Il faut dire que le technicien franco-sénégalais n’a pas débarqué dans un contexte simple, et ce n’est pas Eric Di Meco qui dira le contraire.

L’OM a pris une décision inattendue en février dernier, en précipitant le départ de Roberto De Zerbi pour enrayer la crise qui sévissait. Le club phocéen s’est alors tourné vers Habib Beye, qui avait pour mission d’aider l’équipe à remporter la Coupe de France et à terminer troisième de Ligue 1. Seulement, le coach de 48 ans n’a pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés. Il faut dire que l’entraîneur franco-sénégalais a hérité d’un contexte délicat chez les Olympiens, et Eric Di Meco partage cet avis.

«Comment tu fais pour dire ‘non, ce n’est pas le moment’ ?» « Quand on parlait des futurs entraîneurs de l’OM et qu’on évoquait le nom d’Habib [Beye], on disait que c’était trop tôt. Il a eu des déconvenues qu’il a vécu là-bas qui ont été traumatisantes. Après, on peut juger l’entraîneur - et malheureusement il est jugé - mais c’est vrai qu’il n’arrive pas dans un moment facile. Tu es un jeune entraîneur, tu perds ta place à Rennes et tu as l’OM qui se propose, comment tu fais pour dire ‘non, ce n’est pas le moment’ ? Tu es obligé d’y aller. Le débat sur ses facultés et ses qualités à entraîner l’OM est légitime mais il arrive avec un directeur sportif en partance et qui n’a plus de pouvoir, un président qui est parti, une équipe qui est démobilisée à moitié » a confié l’ancien joueur de l’OM dans le Super Moscato Show sur RMC.