Habib Beye épargné : Les responsables de la crise à l'OM sont balancés sur RMC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc de l’OM en février dernier pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye connaît une situation très compliquée à Marseille et se retrouve au cœur de nombreuses critiques. Mais pour Christophe Dugarry, les vrais responsable de trouvent sur le terrain.

Depuis qu'il est arrivé sur le banc de l'OM, Habib Beye est sous le feu des critiques. Il faut dire qu'il n'a pas atteint les deux objectifs qui lui avaient été fixés à savoir remporter la Coupe de France et finir sur le podium de Ligue 1. Néanmoins, pour Christophe Dugarry, le successeur de Roberto De Zerbi n'est pas le principal responsable de cette situation.

Dugarry défend Beye… « Il n’y a aucune circonstance atténuante pour les joueurs. Absolument aucune. Mais au bout d’un moment, il va falloir que tout le monde passe à la caisse. Il va falloir que chacun prenne ses responsabilités, joueurs, entraîneur, dirigeants, tous ceux qui ont pris les décisions qui ont amené au fiasco d’aujourd’hui. Il y en a qui ont raté des choses depuis des mois et des mois, et il va falloir passer à la caisse. C’est une catastrophe, c’est encore pire que ce qu’on pouvait imaginer dans les scénarios les plus terribles. Il y a eu cette élimination en Ligue des Champions où tu as deux matchs pour prendre un point, tu prends deux raclées en étant ridicule. Donc déjà te faire éliminer comme ça… », lâche-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.