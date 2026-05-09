EXCLU - Le streamer IShowSpeed fait le show à la WWE, une star du catch le prévient déjà pour la suite : «S’il revient, nous allons le détruire»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Fan de catch, IShowSpeed s’est essayé à la discipline de manière spectaculaire en prenant part à un match par équipe lors de la 42e édition de WrestleMania, considéré comme le SuperBowl de ce divertissement sportif. L’un des autres participants à ce combat n’en garde pas un très bon souvenir et prévient déjà le célèbre vidéaste américain.

Il est le streamer le plus influent de la planète. Avec plus de 53 millions d'abonnés sur YouTube et les 8 milliards de vues dépassés, IShowSpeed, Darren Watkins Jr de son vrai nom, multiplie les projets à travers le monde. En début d’année, le vidéaste américain s’est arrêté du côté de la grande WWE pour participer à la 42e édition de WrestleMania, souvent comparé au Super Bowl du divertissement sportif. Il avait déjà fait sensation l’année dernière dans cette discipline qu’il affectionne particulièrement en participant à une séquence impressionnante au Royal Rumble, autre grand événement de la WWE, qui ne l’avait pas laissé indemne. Cette fois-ci, IShowSpeed était associé à Austin Theory et Logan Paul, célèbre influenceur qui s’est lancé dans le catch à plein temps depuis 2022, pour affronter les Usos et LA Knight, sortis vainqueurs de cette rencontre ouvrant le week-end de WrestleMania. Après le match, l’équipe perdante composée d’Austin Theory et Logan Paul s’est retournée contre IShowSpeed, terminant finalement la soirée sur une action spectaculaire le voyant effectuer un Frog Splash depuis le haut d’un poteau de coin du ring sur Logan Paul, positionné sur l’une des tables des commentateurs. Une défaite qu’Austin Theory garde encore en travers de la gorge comme il nous l’a confié dans une réponse pleine d’humour et de second degré.

« Honnêtement, je ne suis pas très heureux de parler de ce WrestleMania à Las Vegas » « Ce WrestleMania était un moment agréable jusqu'à ce qu’il (IShowSpeed)… Je n’ai même pas envie de mentionner son nom, mais je vais le faire, Speed, soit très irrespectueux envers ses mentors, Austin Theory et Logan Paul. Comme vous l'avez vu pendant le match, il a poussé LA Knight sur Logan Paul, ce qui m'a déstabilisé, et j'ai dû m'occuper de lui. Ensuite, j’ai essayé de lui dire de frapper LA Knight, mais il a pris tellement de temps en hésitant. LA Knight m'a poussé sur lui et ça nous a coûté le match, a confié Austin Theory dans un entretien accordé en exclusivité au 10 Sport. Honnêtement, je ne suis pas très heureux de parler de ce WrestleMania à Las Vegas. Je pense que nous devrions passer au prochain WrestleMania. C'était mon cinquième WrestleMania. Ça restera dans l’histoire pour moi. Mais à part ça, c’était vraiment impoli de la part d’iShowSpeed de faire ça après que Logan et moi, malgré nos emplois du temps chargés, ayons pris le temps d’enseigner le catch à ce "nerd" (ou geek, ndlr). Et il nous fait ça lors du plus grand show de la WWE, diffusé qui plus est sur ESPN ».

🎙️ Avant #WWEBacklash, @_Theory1 a voulu me convaincre que Bron Breakker allait écraser Seth Rollins et partir en quête du titre de Roman Reigns ensuite



J’étais… dubitatif, et ça ne lui a pas plu 👀⬇️ pic.twitter.com/hfPQ0HRQyx — Bernard Colas (@BernardCls) May 8, 2026