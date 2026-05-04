EXCLU - Mercato : Olivier Giroud, le LOSC ou… la retraite !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

A l’aube de ses 40 ans, Olivier Giroud doit prendre une décision importante pour son avenir. D’après nos sources, deux options s’offrent à lui : prolonger d’une saison avec le LOSC. Ou raccrocher…

Pour le plus grand plaisir des fans français d’Olivier Giroud, le champion du monde a organisé son retour en France l’été dernier. Après une pige américaine sous les couleurs des Los Angeles FC en 2024-2025, le buteur tricolore a accepté de relever le défi du LOSC. Après des débuts canons, Giroud a marqué le pas, mais rend de fiers services aux Dogues de Bruno Genesio. Et la question qui se pose à présent, c’est de savoir ce que fera Olivier Giroud au soir du 17 mai prochain, contre le LOSC, après avoir été chercher un billet européen.

Giroud, un an de plus ? Entre Olivier Giroud et le LOSC, des discussions sont en cours. Les deux parties envisagent la possibilité d’ajouter une année à l’actuel contrat du Français, qui se termine en juin 2026. Pour l’heure, les discussions se poursuivent, aucun accord n’a été trouvé. Et notamment parce que l’ancien d’Arsenal n’a pas encore pris la décision de continuer ou d’arrêter.