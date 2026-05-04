Romain Molina se moque de l’OM sur les réseaux sociaux : «Qu'ils m'appellent, ça leur coutera moins d’argent»

Axel Cornic

L’actualité de l’Olympique de Marseille fait énormément parler en ce moment, puisqu’en plus des résultats sportifs décevants le club fait face à une énorme révolution en interne. C’est notamment le cas au poste de directeur sportif, avec Medhi Benatia qui va partir à la fin de la saison et qui pourrait laisser sa place à Julien Fournier... un profil qui ne fait toutefois pas l’unanimité.

Retenu après la crise qui a emporté Roberto De Zerbi et Pablo Longoria en février dernier, Medhi Benatia ne va pas faire long feu à l’OM. Le propriétaire Frank McCourt a en effet annoncé qu’il partira lui aussi à la fin de la saison, laissant donc vacant le poste de directeur sportif. Et les recherches pour trouver son successeur ont déjà commencé.

Julien Fournier pour remplacer Medhi Benatia ? D’après les informations de Foot Mercato, on tiendrait un favori avec Julien Fournier, ancien secrétaire général de l’OM entre 2004 et 2009 et passé notamment par Strasbourg, l’OGC Nice et Parma ces dernières années. Un profil qui semble avoir émergé grâce à l’agence Excel Sports Management, à laquelle le club marseillais aurait fait appel pour soumettre une liste de noms à Stéphane Richard, le futur président qui prendra officiellement ses fonctions le 2 juillet prochain. Une façon d’agir qui surprend et qui laisse certains observateurs perplexes...