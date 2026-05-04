L’OM garde ses joueurs à la Commanderie, un journaliste se lâche : «C’est inutile et ridicule»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après leur ridicule performance sur la pelouse du FC Nantes (3-0) samedi, les joueurs de l’OM ont droit à une nouvelle mise en vert à la Commanderie, qui débutera ce lundi soir et durera éventuellement jusqu’au déplacement au Havre dimanche prochain. Une initiative jugée inutile par le journaliste de L’Équipe Nabil Djellit, qui estime que le mal est bien plus profond.

Si cela n’avait déjà pas porté ses fruits la première fois, l’OM a décidé d’appliquer la même méthode après sa déroute sur la pelouse du FC Nantes (3-0) samedi. Au sortir de la défaite à Lorient (2-0) il y a deux semaines, Medhi Benatia était sorti de son silence pour dénoncer ce qu’il considérait comme un « scandale » et prévenir ses joueurs de « ne rien prévoir pour les quatre prochaines semaines. »

Nouvelle mise au vert pour les joueurs de l’OM Comme après Lorient, l’OM a donc décidé de convoquer son groupe pour une nouvelle mise au vert, qui débutera cette fois-ci dès ce lundi soir, d’après les informations de L’Équipe. Aucune date de fin n’a été communiquée aux joueurs qui seront tenus au courant du programme au jour le jour. Les Olympiens vont donc encore passer du temps ensemble, dans un contexte où le vestiaire semble avoir jeté l’éponge et attendre la fin de de la saison avec impatience.