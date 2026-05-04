Mehdi Benatia : Son clash continue avec Waldemar Kita, nouvelle histoire pendant Nantes-OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En conflit depuis plusieurs mois, les dirigeants de l’OM et du FC Nantes ne se sont pas réconciliés samedi à l’occasion de la rencontre opposant les deux équipes. Waldemar Kita les avait prévenus qu’ils ne seraient pas bien reçus et le président des Canaris n’a pas menti, comme a notamment pu en faire l’expérience Medhi Benatia.

Il n’y a pas que sur le terrain que le match se jouait samedi entre l’OM et le FC Nantes. La délégation marseillaise était composée d’Alban Juster, président intérimaire, Medhi Benatia, directeur du football démissionnaire, et de Benjamin Arnaud, secrétaire général, qui n’ont pas été accueillis comme cela est normalement prévu, d’après les informations de L’Équipe. Les trois hommes n’étaient en effet pas côte à côte, puisque Benatia n’était pas sur la même rangée que ses collègues.

Relation toujours tendue entre Kita et l’OM C’est Waldemar Kita qui est à l’origine de cette décision et il faut commencer par remonter au mois de février 2025 pour en trouver la raison. Pablo Longoria avait crié à la corruption arbitrale après une défaite de l’OM à Auxerre et qualifié la Ligue 1 de « championnat de merde ». Dans un entretien accordé à L’Équipe, le président du FC Nantes avait critiqué cette sortie de route de celui qui était encore à la tête de l’OM et s’était interrogé sur ses conséquences, alors que son club devait se rendre au Vélodrome la semaine suivante. Ce qui n’avait pas été apprécié par Pablo Longoria et Medhi Benatia.