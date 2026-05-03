Medhi Benatia se plaint d’un joueur de l’OM, la scène racontée dans la presse

Axel Cornic

Si sur le terrain la situation semble être catastrophique, en coulisses c’est encore pire. Des nombreuses indiscrétions fuitent ces derniers jours au sujet de l’Olympique de Marseille et elles montrent clairement les tensions qui existent depuis quelques mois. C’est notamment le cas autour de Medhi Benatia, dont la position est de plus en plus fragile.

Pas simple de tenir un club, quand tout le monde semble prêt à quitter le navire. Depuis le départ de Roberto De Zerbi en février dernier, rien ne va plus à l’OM. Un grand nombre de joueurs n’étaient en effet venus que pour le technicien italien et désormais ils ne semblent plus vraiment être impliqués dans le projet. Et que dire de Medhi Benatia, patron du sportif dont on connait le départ en fin de saison depuis plusieurs semaines déjà ?

Rien ne va plus à Marseille Le directeur sportif marseillais semble être au centre des tensions, avec d’ailleurs des cadres comme Mason Greenwood qui ne lui adresseraient même plus la parole. Et que dire alors d’Himad Abdelli ? Fortement voulu par Benatia lors du dernier mercato hivernal, le milieu de terrain semble déjà être persona non grata à l’OM. Il y aura en effet eu un gros clash avec son entraineur Habib Beye, qui ne voudrait tout simplement plus de lui. On ne devrait donc plus revoir le milieu de terrain en cette fin de saison et certains parlent déjà d’un transfert cet été.