Medhi Benatia se plaint d’un joueur de l’OM, la scène racontée dans la presse

Si sur le terrain la situation semble être catastrophique, en coulisses c’est encore pire. Des nombreuses indiscrétions fuitent ces derniers jours au sujet de l’Olympique de Marseille et elles montrent clairement les tensions qui existent depuis quelques mois. C’est notamment le cas autour de Medhi Benatia, dont la position est de plus en plus fragile.
Pas simple de tenir un club, quand tout le monde semble prêt à quitter le navire. Depuis le départ de Roberto De Zerbi en février dernier, rien ne va plus à l’OM. Un grand nombre de joueurs n’étaient en effet venus que pour le technicien italien et désormais ils ne semblent plus vraiment être impliqués dans le projet. Et que dire de Medhi Benatia, patron du sportif dont on connait le départ en fin de saison depuis plusieurs semaines déjà ?
Rien ne va plus à Marseille
Le directeur sportif marseillais semble être au centre des tensions, avec d’ailleurs des cadres comme Mason Greenwood qui ne lui adresseraient même plus la parole. Et que dire alors d’Himad Abdelli ? Fortement voulu par Benatia lors du dernier mercato hivernal, le milieu de terrain semble déjà être persona non grata à l’OM. Il y aura en effet eu un gros clash avec son entraineur Habib Beye, qui ne voudrait tout simplement plus de lui. On ne devrait donc plus revoir le milieu de terrain en cette fin de saison et certains parlent déjà d’un transfert cet été.
« Il fallait croiser Benatia et l’écouter déblatérer sur le manque d’investissement d’Abdelli »
En tout cas après l’énième fiasco en Ligue 1, avec la défaite face au FC Nantes (3-0), La Provence n’a pas manqué de reprendre de volée Medhi Benatia et son attitude concernant Abdelli... lui rappelant que c’est bel et bien lui qui l’a voulu à l’OM. « Il fallait croiser Medhi Benatia un peu plus tôt dans la journée à la gare de Nantes, aux côtés des copains de Ligue 1+, et l’écouter déblatérer sur le manque d’investissement d’Himad Abdelli » peut-on lire dans les colonnes du quotidien marseillais, ce dimanche. « Un élément écarté par Beye pour ce match, mais bel et bien recruté par ses soins cet hiver ».