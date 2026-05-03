Mason Greenwood : Tensions à l'OM à cause d'une blessure !

Transféré à l'OM lors de l'été 2024, Mason Greenwood est la star du club depuis presque deux ans. Meilleur joueur et meilleur buteur de son équipe depuis sa signature à Marseille, le numéro 10 d'Habib Beye bénéficie d'un traitement privilégié. Malgré tout, il y aurait des tensions en interne, et ce, à cause de la gestion de sa dernière blessure.
Devenu indésirable à Manchester United, Mason Greenwood a fait ses valises lors de l'été 2024. Alertée par la situation de l'attaquant anglais, la direction de l'OM s'est jetée sur lui. Grâce à une offre à hauteur de 26M€, les hautes sphères marseillaises ont fait plier les Red Devils.
OM : Un traitement privilégié pour Greenwood
Arrivé à l'OM il y a presque deux ans, Mason Greenwood est la tête de gondole de son équipe. D'ailleurs, comme l'a reconnu le club olympien à L'Equipe, son ailier droit bénéficie d'un traitement privilégié. Toutefois, ses efforts en dehors des terrains seraient trop aléatoires. D'ailleurs, la gestion de sa béquille à la cuisse gauche - reçue face au LOSC le 22 mars - aurait généré des tensions en interne.
Greenwood à l'OM : Des efforts aléatoires en dehors des terrains
Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2029, Mason Greenwood pourrait ne plus faire long feu à l'OM. A en croire L'Equipe, le numéro 10 d'Habib Beye serait promis à un départ cet été. D'ailleurs, il ferait « partie de ces joueurs qui semblent déjà avoir la tête ailleurs, peu intéressés par la destinée olympienne en plein sprint final ». Peu avant la mi-temps de Nantes-OM (3-0), Mason Greenwood a même laissé éclater sa colère. Non servi après s'être démarqué dans le couloir gauche, le joueur a « soupiré fort, levé les bras au ciel, s'est tourné vers son banc pour mieux signaler son mécontentement, ne s'est pas replacé sur le contre adverse et est retourné voir son staff une fois la mi-temps sifflée, avant de filer le premier aux vestiaires, la tête basse et le maillot remonté ».