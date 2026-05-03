Mason Greenwood : Tensions à l'OM à cause d'une blessure !

Amadou Diawara

Transféré à l'OM lors de l'été 2024, Mason Greenwood est la star du club depuis presque deux ans. Meilleur joueur et meilleur buteur de son équipe depuis sa signature à Marseille, le numéro 10 d'Habib Beye bénéficie d'un traitement privilégié. Malgré tout, il y aurait des tensions en interne, et ce, à cause de la gestion de sa dernière blessure.

Devenu indésirable à Manchester United, Mason Greenwood a fait ses valises lors de l'été 2024. Alertée par la situation de l'attaquant anglais, la direction de l'OM s'est jetée sur lui. Grâce à une offre à hauteur de 26M€, les hautes sphères marseillaises ont fait plier les Red Devils.

OM : Un traitement privilégié pour Greenwood Arrivé à l'OM il y a presque deux ans, Mason Greenwood est la tête de gondole de son équipe. D'ailleurs, comme l'a reconnu le club olympien à L'Equipe, son ailier droit bénéficie d'un traitement privilégié. Toutefois, ses efforts en dehors des terrains seraient trop aléatoires. D'ailleurs, la gestion de sa béquille à la cuisse gauche - reçue face au LOSC le 22 mars - aurait généré des tensions en interne.