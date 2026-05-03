Mercato - OM : C'est terminé pour Mason Greenwood !

Lors de l'été 2024, l'OM de Frank McCourt s'est offert les services de Mason Greenwood, ayant dégainé une offre d'environ 26M€ pour faire plier la direction de Manchester United. Après deux années passées à Marseille, l'attaquant anglais devrait changer d'air lors du prochain mercato estival, ayant déjà la tête ailleurs.
A la peine du côté de Manchester United, Mason Greenwood faisait partie des indésirables du club lors de l'été 2024, notamment à cause de ses affaires extrasportives. Ce qui n'a pas échappé à l'OM. Ayant flashé sur l'ailier droit de 24 ans, le club phocéen a dégainé une offre d'environ 26M€. Une proposition qui a fait mouche auprès des Red Devils.
OM : Mason Greeenwood est promis à un départ ?
Lorsqu'il a posé ses valises à Marseille, Mason Greenwood a signé un contrat de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. Toutefois, le numéro 10 d'Habib Beye ne devrait pas aller au bout de son engagement avec l'OM de Frank McCourt. En effet, Mason Greenwood serait sur le point de quitter le club olympien.
OM : Greenwood a déjà la tête ailleurs ?
D'après les indiscrétions de L'Equipe, Mason Greenwood est en rupture totale avec Medhi Benatia depuis un bon moment. A en croire le média français, il serait même plus en retrait à l'OM depuis le départ de Roberto De Zerbi en février. Si Medhi Benatia va claquer la porte du Vélodrome cet été, Mason Greenwood devrait également prendre le large à l'issue de cet exercice 2025-2026. En effet, la star de l'OM serait promise à un départ. D'ailleurs, Mason Greenwood fait partie des joueurs qui semblent déjà avoir la tête ailleurs, n'étant pas vraiment intéressé par le destin de son équipe en plein sprint final. Reste à savoir où va atterrir le joueur lors du prochain mercato, et si l'OM va finalement valider son ticket pour une compétition européenne.