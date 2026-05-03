Mercato - OM : C'est terminé pour Mason Greenwood !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2024, l'OM de Frank McCourt s'est offert les services de Mason Greenwood, ayant dégainé une offre d'environ 26M€ pour faire plier la direction de Manchester United. Après deux années passées à Marseille, l'attaquant anglais devrait changer d'air lors du prochain mercato estival, ayant déjà la tête ailleurs.

A la peine du côté de Manchester United, Mason Greenwood faisait partie des indésirables du club lors de l'été 2024, notamment à cause de ses affaires extrasportives. Ce qui n'a pas échappé à l'OM. Ayant flashé sur l'ailier droit de 24 ans, le club phocéen a dégainé une offre d'environ 26M€. Une proposition qui a fait mouche auprès des Red Devils.

OM : Mason Greeenwood est promis à un départ ? Lorsqu'il a posé ses valises à Marseille, Mason Greenwood a signé un contrat de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. Toutefois, le numéro 10 d'Habib Beye ne devrait pas aller au bout de son engagement avec l'OM de Frank McCourt. En effet, Mason Greenwood serait sur le point de quitter le club olympien.