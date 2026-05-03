Mercato - Zhegrova à l’OM : Un journaliste tire la sonnette d’alarme avant le transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sur le départ à l’OM, Mason Greenwood pourrait poursuivre sa carrière à la Juventus. Une opération au cours de laquelle Edon Zhegrova pourrait alors faire le chemin inverse et quitter ainsi la Vieille Dame pour poser ses valises à Marseille. L’ancien du LOSC retrouverait alors le championnat de France, mais voilà que ce recrutement de Zhegrova à l’OM est loin de faire l’unanimité.

L’avenir de Mason Greenwood pourrait s’écrire à la Juventus. En Italie, il est de plus en plus question de l’intérêt de la Vieille Dame pour le joueur de l’OM. Et voilà que de l’autre côté des Alpes, on annonce également qu’Edon Zhegrova pourrait faire partie de l’opération et faire ainsi le chemin inverse en rejoignant l’OM. Passé par le LOSC, il n’aurait alors pas de problème pour s’adapter au championnat de France. Mais Zhegrova est-il pour autant le joueur qu’il faut à Marseille ?

« Zhegrova, pour l’instant, c’est un bon joueur, mais… » Sur le plateau de L’Equipe de Greg, il a été question de cette possible arrivée d’Edon Zhegrova à l’OM. C’est ainsi que Grégory Ascher s’est montré emballé, lâchant : « Zhegrova, quand on voit ce qu’il a fait à Lille, moi je me dis Lets go ». En revanche, Bruno Salomon l’était lui beaucoup moins, expliquant : « Dans les profils qui viennent à l’OM pour la saison prochaine, si on recommence et si l’OM recommence à prendre ce genre de joueurs, il faut d’abord nous annoncer des cadres. Mais des vrais cadres, pas des cadres en bois. Des cadres qui tiennent et qui tiennent la baraque avant de partir sur n’importe quoi. Zhegrova, pour l’instant, c’est un bon joueur, mais pas un joueur qui va te tenir un vestiaire. Il faut construire d’abord ».