Mercato - Zhegrova à l’OM : Un journaliste tire la sonnette d’alarme avant le transfert

Sur le départ à l’OM, Mason Greenwood pourrait poursuivre sa carrière à la Juventus. Une opération au cours de laquelle Edon Zhegrova pourrait alors faire le chemin inverse et quitter ainsi la Vieille Dame pour poser ses valises à Marseille. L’ancien du LOSC retrouverait alors le championnat de France, mais voilà que ce recrutement de Zhegrova à l’OM est loin de faire l’unanimité.
L’avenir de Mason Greenwood pourrait s’écrire à la Juventus. En Italie, il est de plus en plus question de l’intérêt de la Vieille Dame pour le joueur de l’OM. Et voilà que de l’autre côté des Alpes, on annonce également qu’Edon Zhegrova pourrait faire partie de l’opération et faire ainsi le chemin inverse en rejoignant l’OM. Passé par le LOSC, il n’aurait alors pas de problème pour s’adapter au championnat de France. Mais Zhegrova est-il pour autant le joueur qu’il faut à Marseille ?
« Zhegrova, pour l’instant, c’est un bon joueur, mais… »
Sur le plateau de L’Equipe de Greg, il a été question de cette possible arrivée d’Edon Zhegrova à l’OM. C’est ainsi que Grégory Ascher s’est montré emballé, lâchant : « Zhegrova, quand on voit ce qu’il a fait à Lille, moi je me dis Lets go ». En revanche, Bruno Salomon l’était lui beaucoup moins, expliquant : « Dans les profils qui viennent à l’OM pour la saison prochaine, si on recommence et si l’OM recommence à prendre ce genre de joueurs, il faut d’abord nous annoncer des cadres. Mais des vrais cadres, pas des cadres en bois. Des cadres qui tiennent et qui tiennent la baraque avant de partir sur n’importe quoi. Zhegrova, pour l’instant, c’est un bon joueur, mais pas un joueur qui va te tenir un vestiaire. Il faut construire d’abord ».
Greenwood et l’OM, c’est fini ?
Alors qu’on ne sait finalement pas si Edon Zhegrova rejoindra l’OM cet été, en revanche, le départ de Mason Greenwood, que ce soit vers la Juventus ou un autre club, semble être une certitude. Après deux ans à Marseille, l’Anglais va faire ses valises alors qu’il a pourtant un contrat allant jusqu’en 2029. « Oui il va partir quand on voit son attitude sur le terrain, on sent qu’il a l’air complètement coupé d’une partie du vestiaire et de la direction du club », a lâché Bruno Salomon.