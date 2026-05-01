Transfert de Maghnes Akliouche : Le PSG prend une décision inattendue !

Pierrick Levallet

Le mercato promet d’être animé du côté du PSG cet été. Le club de la capitale aurait activé plusieurs pistes, dont celle menant à Maghnes Akliouche. Seulement, les dirigeants parisiens auraient pris une décision inattendue pour son recrutement très récemment qui impacterait le dossier du milieu offensif de l’AS Monaco.

Le PSG risque de vivre un été plutôt animé sur le mercato. Le club de la capitale voudrait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Les dirigeants parisiens auraient ainsi activé plusieurs pistes, dont celle menant à Maghnes Akliouche. Le milieu offensif de l’AS Monaco aurait tapé dans l’oeil des Rouge-et-Bleu. Les champions d’Europe 2025 auraient toutefois pris une décision inattendue qui relancerait ce dossier.

Le PSG gèle dossier Maghnes Akliouche D’après les informations de Onze Mondial, le PSG aurait décidé de mettre tous ses dossiers en stand-by. Si l’intérêt pour Maghnes Akliouche est bien réel, les pensionnaires de la Ligue 1 voudraient conserver le groupe sous pression et ne pas le perturber avec des rumeurs venues de l’extérieur. La direction parisienne voudrait que son effectif soit pleinement focaliser sur la fin de saison, avec un titre en championnat et une finale de Ligue des champions à aller chercher. Le PSG aurait donc gelé ses dossiers, y compris celui de Maghnes Akliouche, alors que ce dernier aurait marqué des points auprès de Luis Enrique et Luis Campos avec ses prestations cette saison.