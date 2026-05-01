L’OM plutôt que Chelsea : Un jeune talent a choisi de rester à Marseille

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Courtisé par des grands clubs européens et surtout par Chelsea qui essayait de le recruter, Saïd Remadnia devrait finalement rester à l’OM. Considéré comme un grand espoir du centre de formation, l’ailier âgé de 17 ans a décidé de rester à Marseille, avec lequel il a signé un contrat de stagiaire.

Si l’avenir est très incertain à l’OM, avec un nouveau directeur sportif, et possiblement un autre entraîneur, attendu, le club semble tout de même avoir réussi à sécuriser l’avenir de l’un de ses jeunes talents. Après s’être notamment illustré en Youth League cette saison, Saïd Remadnia a tapé dans l’œil de plusieurs clubs européens et surtout dans celui de Chelsea, qui essaye de s’attacher ses services depuis plusieurs mois.

Saïd Remadnia a signé un contrat stagiaire avec l’OM Toutefois, d’après les informations de RMC Sport, l’ailier âgé de 17 ans va finalement rester à Marseille. Malgré les nombreuses sollicitations dont il a fait l’objet, Saïd Remadnia a fait le choix de continuer à l’OM, avec lequel il a signé un contrat de stagiaire, qui pourrait devenir professionnel sous certaines conditions liées à son temps de jeu. Une belle petite victoire pour le club olympien, où l’international tunisien U20 est considéré comme un grand espoir. Le fait que plusieurs jeunes joueurs aient eu l’opportunité d’intégrer l’effectif pro ces derniers mois, comme Darryl Bakola avant son départ ou bien Tadjidine Mmadi, a pesé dans son choix.