Jonathan David : La demande qui risque de compliquer son transfert à l'OM ou à l'OL

Axel Cornic

Le mercato estival fait déjà couler beaucoup d’encre en Ligue 1, avec l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais qui pourraient vivre une intersaison très importante. Les deux clubs français sont aux portes d’une nouvelle révolution et le marché des transferts s’annonce animé, avec ou sans une qualification en Ligue des Champions.

Cette fin de saison nous réserve encore des nombreux défis, avec la course à la troisième place qui fait rage. L’OM a fait une très mauvaise opération avec aucune victoire sur les deux dernières journées, laissant la voie libre à l’OL qui s’est installé au pied du podium de Ligue 1. Mais tout n’est pas encore joué...

Du changement annoncé à l’OM Les prochains matchs vont être cruciaux, mais au sein des deux clubs on semble déjà penser au mercato estival, qui ouvrira ses portes dans plusieurs semaines. Il faut dire que les débats autour de l’OM sont justifiés, avec le club qui va devoir faire peau neuve et enfin se relever de l’échec du projet mené par Roberto De Zerbi. Les stars de l’équipe comme Mason Greenwood ou encore Pierre-Emile Højbjerg pourraient faire leurs valises et des nouveaux visages devraient débarquer.