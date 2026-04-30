Nouvel entraîneur du Real Madrid : Jürgen Klopp a pris sa décision

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison prochaine, le Real Madrid devrait avoir un nouvel entraîneur. Nommé il y a quelques mois, Alvaro Arbeloa ne devrait pas rester. La question est alors de savoir qui viendra le remplacer sur le banc merengue. Dernièrement, il était expliqué que Jürgen Klopp était le plan A de Florentino Pérez. Mais ce poste intéresse-t-il le technicien allemand ?

Depuis plusieurs semaines maintenant, le dossier du prochain entraineur du Real Madrid fait parler en Espagne. Alvaro Arbeloa ne devrait pas être conservé au terme de cette saison. Mais qui viendra alors le remplacer ? Parmi les noms qui revenaient le plus, on pouvait entendre ceux de Didier Deschamps, José Mourinho, Mauricio Pochettino ou encore Jürgen Klopp. Et voilà que l’Allemand semblait être le mieux placé dans les petits papiers de Florentino Pérez pour entraîner le Real Madrid.

« Si Klopp est à fond et a envie de faire le Real Madrid… » A propos de l’identité du prochain entraîneur du Real Madrid, Edgar Groleau, correspondant pour RMC à Madrid, expliquait : « Mourinho au Real Madrid ? C’est chaud. Il y a deux noms qui reviennent tout le temps. Depuis très longtemps, Jürgen Klopp serait le choix idéal, mais il faut savoir s’il a envie d’entraîner aussi et c’est loin d’être une certitude. Si Klopp est à fond et a envie de faire le Real Madrid, ce sera lui le prochain entraîneur. C’est loin d’être une certitude ».