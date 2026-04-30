Entre Klopp et Mourinho, les joueurs du Real Madrid ont déjà choisi !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid se trouve dans une situation délicate sportivement parlant. Contrairement à l’année dernière où une Supercoupe d’Europe et une Coupe intercontinentale avaient été remportées, le club merengue va finir bredouille cette saison à moins d’un séisme en Liga. Les têtes sont déjà focalisées sur la saison prochaine et le nouvel entraîneur. Jürgen Klopp ou José Mourinho ? Le vestiaire du Real Madrid.

Une fois encore, le Real Madrid risque de changer d’entraîneur à la fin de la saison. Après Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa qui se sont tous deux assis sur le banc madrilène ces derniers mois, le nom de Jürgen Klopp revient avec insistance dans la presse. Selon Edgar Groleau, le job sera le sien si tel est le souhait de l’ancien coach de Liverpool. « Depuis très longtemps, Jürgen Klopp serait le choix idéal, mais il faut savoir s’il a envie d’entraîner aussi et c’est loin d’être une certitude. Si Klopp est à fond et a envie de faire le Real Madrid, ce sera lui le prochain entraîneur ».

Hormis Klopp, «c’est chaud» pour Mourinho au Real Madrid Cependant, le correspondant de RMC à Madrid a également assuré pendant la diffusion de l’After Foot mercredi soir que José Mourinho serait particulièrement bien placé pour s’installer à Valdebebas en tant qu’entraîneur principal. « Mourinho au Real Madrid ? C’est chaud. (…) Mourinho, c’est un profil pour faire le ménage. Si tu ramènes Mourinho, c’est pour faire une annonce. Après, on peut parler du sens et de la continuité des décisions de la direction du Real Madrid. Ramener Mourinho serait catastrophique. Comment tu peux commencer la saison avec Xabi Alonso et un an plus tard, avoir Mourinho, c’est l’opposé total. Ça illustre un problème de réflexion à long terme dans la construction de cette équipe, dans la gestion sportive de ce club ».