«S’il a envie, ce sera lui» : Klopp au Real Madrid, l’After Foot y croit !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’After Foot a fait le débriefing d’Atletico de Madrid – Arsenal mercredi soir, à savoir la seconde demi-finale aller de Ligue des champions (1-1). Pendant cette heure d’antenne, l’émission de RMC s’est entre autres attardé sur la question du prochain entraîneur du Real Madrid en profitant de la présence du correspondant de la radio dans la capitale espagnole. Le cas Jürgen Klopp serait limpide.

Depuis la fin de la saison 2023/2024, Jürgen Klopp s’est éloigné des bancs de touche. Une décision mûrement réfléchie qui a mis fin à un quotidien prenant de 23 années presque sans interruption à entraîner Mayence, le Borussia Dortmund puis Liverpool. Depuis cette séparation avec les Reds, Klopp est devenu directeur du football mondial chez Red Bull. Mais va-t-il un jour reprendre les rênes d’un club ou d’une sélection ? Au Real Madrid, on semblerait enclin à l’idée d’en faire le successeur d’Alvaro Arbeloa pour la saison prochaine.

«Jürgen Klopp serait le choix idéal» Quel entraîneur pour le Real Madrid ? Ce fut l’un des débats de l’After Foot de mercredi. Le correspondant de RMC à Madrid, Edgar Groleau, a participé à la discussion concernant l’identité du futur coach. Et d’après lui, Jürgen Klopp serait quasiment le seul décisionnaire et aurait son destin en main. « Mourinho au Real Madrid ? C’est chaud. Il y a deux noms qui reviennent tout le temps. Depuis très longtemps, Jürgen Klopp serait le choix idéal, mais il faut savoir s’il a envie d’entraîner aussi et c’est loin d’être une certitude ».