Quatre ans après son départ, Mauricio Pochettino balance sur le PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avant que Luis Enrique parvienne à emmener le PSG sur le toit de l’Europe, plusieurs entraîneurs sont passés à la trappe dans la capitale. En 2021, Mauricio Pochettino a été le dernier à atteindre le dernier carré de la Ligue des champions. Une année et demi de défis à constamment relever pour le tacticien argentin qui a mûri grâce au Paris Saint-Germain. Il vide son sac.

Tout s’est brusquement arrêté à la veille du réveillon de Noël 2020 pour Thomas Tuchel au PSG. Afin de remplacer l’entraîneur allemand, les dirigeants parisiens misaient sur un ancien de la maison en la personne de Mauricio Pochettino. L’ex-défenseur du Paris Saint-Germain a au fil de ses 18 mois de son séjour da²ns la capitale, vu son vestiaire considérablement se remplir de stars.

«Quand on arrive à Paris et qu’on dispose d’un effectif de cette qualité, il faut s’adapter» Ce qui a été un énorme changement de ses expériences à Southampton et Tottenham en faisant de lui un « coach complet » comme il l’a expliqué sur le plateau du programme The Overlap de Sky Sports. « Je suis devenu un entraîneur complet après mon passage à Paris. Quand on arrive à Paris et qu’on dispose d’un effectif de cette qualité, il faut s’adapter. Ce n’est pas frustrant, car on en apprend beaucoup sur soi-même. C’est le football qu’on aime quand on a les éléments et les qualités des joueurs. Compte tenu de la forme des joueurs, il faut revoir ses idées et sa capacité à essayer de créer une structure qui donne à ce joueur la possibilité de s’exprimer. Si vous avez Messi, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’à 30 ans ou plus, il arrive à Paris et que vous le fassiez presser comme Heung-Min Son à 21 ans ou Harry Kane à 20 ans. Vous ne pouvez pas dire à Messi : « Va presser ». On a essayé (rires), mais ce n’est pas facile ».