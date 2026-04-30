Mercato : Le PSG plombé par… Sir Alex Ferguson ?

Cet été, le PSG risque de se montrer plutôt offensif sur le mercato estival. Le club de la capitale s’intéresse notamment à Ayyoub Bouaddi. Mais le phénomène de 18 ans est également suivi à l’étranger. Manchester United aimerait le recruter, et pourrait même faire appel à Sir Alex Ferguson afin de convaincre le milieu de terrain. Explications.
Fidèle à sa nouvelle politique sportive, le PSG devrait tenter de recruter des jeunes joueurs prometteurs cet été. Le club de la capitale a déjà plusieurs cibles dans le viseur, à l’image de Maghnes Akliouche (AS Monaco) ou encore d’Ayyoub Bouaddi. Ce mercredi, le journaliste Abdellah Boulma a révélé que l’intérêt parisien à l’égard du milieu de terrain du LOSC s’était intensifié au cours des dernières semaines. Des premières prises de contact ont même eu lieu, alors que les dirigeants du PSG ont même pu exposer leur projet sportif au joueur de 18 ans.
Manchester United veut utiliser Sir Alex Ferguson afin de le convaincre
Cependant, le PSG ne sera pas le seul cador européen qui voudra recruter Ayyoub Bouaddi. Comme l’indique Abdellah Boulma, ce sont à la fois le Bayern Munich, Arsenal, et Manchester United qui en plus du PSG, sont actuellement présents sur ce gros dossier. Cependant, les « Red Devils » semblent véritablement déterminés à conclure ce dossier. Pour rappel, Manchester United avait réussi à recruter Leny Yoro il y a deux ans, alors que le défenseur était également convoité par le PSG et le Real Madrid. Selon le journaliste, le club mancunien envisagerait même de contacter Sir Alex Ferguson afin que ce dernier intervienne dans ce dossier et fasse pencher la balance du côté de Manchester United.
« Il y aura un choix qui va se faire en fin de saison, et tout est possible »
En attendant, l’avenir d’Ayyoub Bouaddi semble s’écrire dans un top club européen. En décembre dernier, le crack de 18 ans concédait qu’un choix crucial concernant sa carrière devrait être pris en fin de saison : « Tout le monde m’a beaucoup aidé dans mon développement, et j’espère que ça continuera ainsi. Les supporters ont toujours été là pour me soutenir. C’était donc logique de leur rendre la pareille en prolongeant ici. Comme j’en ai parlé avec le président, il y aura un choix qui va se faire en fin de saison, et tout est possible », confiait-il à l’Equipe.