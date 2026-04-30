Mercato : Le PSG plombé par… Sir Alex Ferguson ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG risque de se montrer plutôt offensif sur le mercato estival. Le club de la capitale s’intéresse notamment à Ayyoub Bouaddi. Mais le phénomène de 18 ans est également suivi à l’étranger. Manchester United aimerait le recruter, et pourrait même faire appel à Sir Alex Ferguson afin de convaincre le milieu de terrain. Explications.

Fidèle à sa nouvelle politique sportive, le PSG devrait tenter de recruter des jeunes joueurs prometteurs cet été. Le club de la capitale a déjà plusieurs cibles dans le viseur, à l’image de Maghnes Akliouche (AS Monaco) ou encore d’Ayyoub Bouaddi. Ce mercredi, le journaliste Abdellah Boulma a révélé que l’intérêt parisien à l’égard du milieu de terrain du LOSC s’était intensifié au cours des dernières semaines. Des premières prises de contact ont même eu lieu, alors que les dirigeants du PSG ont même pu exposer leur projet sportif au joueur de 18 ans.

Manchester United veut utiliser Sir Alex Ferguson afin de le convaincre Cependant, le PSG ne sera pas le seul cador européen qui voudra recruter Ayyoub Bouaddi. Comme l’indique Abdellah Boulma, ce sont à la fois le Bayern Munich, Arsenal, et Manchester United qui en plus du PSG, sont actuellement présents sur ce gros dossier. Cependant, les « Red Devils » semblent véritablement déterminés à conclure ce dossier. Pour rappel, Manchester United avait réussi à recruter Leny Yoro il y a deux ans, alors que le défenseur était également convoité par le PSG et le Real Madrid. Selon le journaliste, le club mancunien envisagerait même de contacter Sir Alex Ferguson afin que ce dernier intervienne dans ce dossier et fasse pencher la balance du côté de Manchester United.