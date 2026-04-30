Mercato - PSG : Discussions confirmées pour le transfert d'une pépite de Ligue 1 !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le PSG risque de se montrer actif sur le mercato estival. Le club de la capitale dispose de plusieurs pistes, notamment au milieu de terrain. Très attentif au marché de la Ligue 1, Paris apprécie fortement le profil d’Ayyoub Bouaddi (LOSC), et aurait commencé à enclencher les première manœuvres afin de recruter le milieu de 18 ans.

Le mercato estival du PSG risque d’être scruté avec attention. Toujours fidèle à sa nouvelle politique sportive, le club de la capitale devrait chercher à recruter des jeunes joueurs prometteurs. Alors qu’en 2023, les dirigeants parisiens avaient décidé de miser sur Bradley Barcola (OL), en 2024 sur Désiré Doué (Stade Rennais) et en 2025 sur Lucas Chevalier (LOSC), cet été encore, le PSG devrait recruter un ou plusieurs phénomènes de Ligue 1. Et si Maghnes Akliouche (AS Monaco) est ciblé, c’est également le cas d’Ayyoub Bouaddi (LOSC).

Le PSG accélère sur Bouaddi A seulement 18 ans, le prodige du LOSC dispose d’une grande maturité dans l’entrejeu. A en croire les dernières révélations du journaliste Abdellah Boulma, le PSG progresse en coulisses concernant le processus de recrutement d’Ayyoub Bouaddi. L’intérêt du PSG à l’égard du jeune Lillois s’est intensifié ces dernières semaines, et des prises de contact ont eu lieu entre les différentes parties. Les échanges sont amenés à se poursuivre dans les prochaines semaines, même si le président Olivier Létang risque de se montrer très exigeant dans ce dossier.