Mercato - OM - Greenwood : Le plan de la Juventus révélé au grand jour

Axel Cornic

Arrivé au cours de l’été 2024, Mason Greenwood semble s’approcher inexorablement, avec le départ de Roberto De Zerbi qui semble clairement avoir cassé quelque chose entre lui et l’Olympique de Marseille. Un joueur de son talent intéresserait n’importe quel club en Europe et cela semble être le cas de la Juventus, qui aurait décidé de miser fort sur l’ancien prodige de Manchester United.

C’est déjà la fin ? Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, Mason Greenwood a pu compter sur l’OM afin de relancer une carrière à l’arrêt à cause de ses problèmes passés avec la justice anglaise. En deux saisons il a explosé les compteurs avec jusqu’à maintenant un total de 47 buts pour 78 rencontres toutes compétitions confondues, devenant rapidement le chouchou des supporters. Mais désormais, il ne semble plus avoir sa place à Marseille...

« Greenwood, personne ne peut se le piffrer à l’OM » Plusieurs sources proches de l’OM assurent que Greenwood serait plus isolé que jamais depuis le départ de Roberto De Zerbi, en février dernier. « J'expliquais il y a deux semaines que Greenwood ne pouvait pas être un leader d'équipe et ne fédérait pas un groupe, que personne ne pouvait se le piffrer à part deux éléments anglophones : Timothy Weah parce qu'il est proche de lui ou Nwaneri qui a complètement déteint sur lui et que lui aussi n'en a rien à cirer » a notamment expliqué Walid Acherchour sur RMC, laissant entendre qu’un départ est devenu la seule solution pour l’ailier de 24 ans.