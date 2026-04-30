Mercato : Le FC Barcelone veut se venger du PSG en recrutant l'un de ses joueurs les plus prometteurs !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Considéré comme l'un des plus grands espoirs du PSG, David Boly est apparu avec les professionnels lors du match de Coupe de France face à Vendée Fontenay. Cependant, le jeune latéral droit est toujours sous contrat aspirant avec son club formateur, ce qui attire l'œil de plusieurs clubs européens. Dont le FC Barcelone.

Cet hiver, le PSG a bouclé un transfert qui a grandement fait parler en Espagne. Et pour cause, les Parisiens ont recruté Dro Fernandez, considéré comme l'un des plus grands espoirs du FC Barcelone. Un coup dur pour le club blaugrana qui n'a jamais réellement digéré le choix de son jeune milieu de terrain recruté par le PSG pour environ 8M€. Et le Barça pourrait bien se venger avec l'un des plus grands talents actuellement présents dans les équipes de jeunes du PSG.

Le Barça veut Boly pour se venger de Dro Fernandez ? En effet, selon les informations du Parisien, qui le présente comme « l’un des plus grands espoirs à son poste en Europe », David Boly est dans le viseur du FC Barcelone. Le jeune latéral droit est apparu en Coupe de France en fin d'année contre Vendée Fontenay, et a plusieurs fois été convoqué par Luis Enrique pendant l'absence d'Achraf Hakimi. Mais le latéral droit de 17 ans est sous contrat aspirant avec le PSG jusqu'en juin 2027. Et le FC Barcelone suit depuis plusieurs mois l'évolution de David Boly qui a réalisé une belle campagne de Youth League qui avait vu les Titis échouer en demi-finale contre le Real Madrid.