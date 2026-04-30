Transfert au Real Madrid : «Il ne se passe rien», l'agent d'Enzo Fernandez répond cash !

Amadou Diawara

Alors que son nom est lié au Real depuis plusieurs semaines, Enzo Fernandez a mis de l'huile sur le feu en avouant qu'il aimait beaucoup la ville de Madrid. Mais comme l'a affirmé Javier Pastore, il n'y a rien de concret avec le club merengue pour le moment. Selon l'agent d'Enzo Fernandez, il est concentré sur sa fin de saison avec Chelsea.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2032, Enzo Fernandez pourrait ne plus faire long feu à Chelsea. Très performant sous les couleurs des Blues, l'international argentin aurait séduit la direction du Real, qui verrait d'un bon œil l'idée de boucler son transfert dès le prochain mercato estival. Et pour ne pas arranger les affaires de Chelsea, Enzo Fernandez a reconnu publiquement qu'il aimait beaucoup la ville de Madrid.

«Il a fait des déclarations qui n’étaient pas appropriées, mais...» Présent à Vancouver pour un match des légendes organisé par la FIFA, Javier Pastore a été invité à se prononcer sur l'avenir d'Enzo Fernandez. Plus précisément, l'agent du milieu de terrain de 25 ans a été interrogé sur la sortie polémique de son protégé sur le Real Madrid. « On en a beaucoup parlé, mais il ne se passe rien. Il veut finir la saison de la meilleure manière possible avec Chelsea », a lancé Javier Pastore, avant de poursuivre.