Le PSG ou le Real Madrid pour Enzo Fernandez ? Manchester City s'invité à la fête pour le transfert de l'été !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La saison n'est même pas encore terminée qu'il est déjà question en cette première partie du printemps du mercato estival. Un feuilleton en particulier serait susceptible d'animer la prochaine session des transferts : Enzo Fernandez. Hormis les supposés intérêts du PSG et du Real Madrid pour le milieu de terrain argentin de Chelsea (25 ans), Manchester City pourrait rebattre les cartes...

« J'aimerais vivre en Espagne et j'aime beaucoup Madrid. Ça me rappelle Buenos Aires ». Il y a quelques semaines, à l'occasion d'un live avec des streamers, Enzo Fernandez faisait savoir qu'il était particulièrement friand à l'idée de vivre à l'avenir dans la capitale espagnole. Et alors que les rumeurs de transfert allaient bon train à cette époque au Real Madrid ainsi qu'au PSG qui d'après L'Equipe, aurait coché son nom dans une short-list pour le poste de milieu de terrain.

Une punition lourde de sens pour la suite de la collaboration entre Enzo Fernandez et Chelsea ? Les déclarations d'Enzo Fernandez lui ont valu une suspension disciplinaire instaurée par Chelsea pour un match de FA Cup et de Premier League avant d'être réintégré la semaine dernière pour la défaite contre Manchester United (0-1) avant celle contre Brighton (0-3) mardi soir. Une décision que son agent Javier Pastore ne comprenait absolument pas comme l'atteste cette déclaration faite à The Athletic. « Cette punition est totalement injuste ! Elle n'a aucune raison, ni justification valable. On ne comprend vraiment pas. Il n'a jamais mentionné le moindre club (le Real Madrid étant intéressé par le joueur) ni laissé entendre à aucun moment qu'il voulait quitter Chelsea ».