NBA - Du jamais vu avec Wembanyama : «Tu as zéro mec qui fait ça aujourd'hui»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les Spurs vont défier les Knicks dans le match 1 des Finales NBA. L'occasion pour Victor Wembanyama d'entrer encore un peu plus dans l'histoire. Mais une chose est sûre, Nicolas Batum le considère déjà comme le meilleur joueur du monde.

Pour ses premiers playoffs, Victor Wembanyama écrase tout sur son passage. Très impressionnant, le Français flambe et a permis aux Spurs de se hisser en finale après avoir dominé OKC en 7 matches. Elu MVP de la finale de la Conférence Ouest, Wemby s'impose déjà comme l'un des meilleurs joueurs en NBA selon Nicolas Batum, ancien capitaine de l'équipe de France, qui s'enflamme pour son compatriote.

Batum s'enflamme pour Wembanyma « Individuellement, oui. Il a raison : son impact des deux côtés du terrain est phénoménal (Wembanyama avait avancé cet argument pour défendre ses chances au titre de MVP). Il a vraiment un impact monstrueux. Son match 1 contre OKC, c'est 41 points et 24 rebonds, offensivement c'est le meilleur joueur et de l'autre côté, c'est le meilleur en défense aussi. Tu as zéro mec qui fait ça aujourd'hui : être le meilleur des deux côtés », lâche-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE avant de poursuivre.