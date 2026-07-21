Le clan Yan Diomandé fait plusieurs annonces sur le mercato : Le PSG va adorer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le feuilleton Yan Diomandé devrait s'accélérer dans les prochaines heures. En effet, la fin de la Coupe du monde devrait permettre au mercato de passer dans une nouvelle phase. Et concernant l'ailier ivoirien, le PSG serait toujours favori dans ce dossier notamment grâce à la volonté du joueur.

Dans les prochaines heures, le PSG devrait connaître un sacré coup d'accélérateur sur le mercato. L'objectif sera de compenser les départs dans le secteur offensif qui a déjà vu Gonçalo Ramos rejoindre l'AC Milan tandis que Lee Kang-In est proche de l'Atlético de Madrid. C'est ainsi que le transfert de Maghnes Akliouche en provenance de l'AS Monaco serait en bonne voie tandis que Yan Diomandé est l'autre dossier chaud du moment.

Yan Diomandé confirme son intention de signer au PSG Et cela tombe bien puisque l'intérêt entre les deux parties est réciproque. Alors que Liverpool a longtemps fait la course en tête, Yan Diomandé avait alors affiché sa volonté de rejoindre le PSG. Et d'après les informations de TeamTalk, qui cite des sources proches du dossier, ses intentions n'ont pas changé, bien au contraire. En effet, à chaque fois qu'un club vient aux renseignements pour Yan Diomandé, la réponse est la mêmes : Sa préférence va au PSG.